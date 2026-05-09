ابتداءً من الغد: رئيس مجلس العموم الكندي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس

يؤدي رئيس مجلس العموم الكندي « فرانسيس سكارباليجيا » زيارة رسمية إلى تونس من 10 إلى 13 ماي 2026، على رأس وفد برلماني، وذلك بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، وفق بلاغ نشر اليوم السبت.

وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا ، لاسيما على المستوى البرلماني وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

كلمات البحث :تونس;رئيس مجلس العموم الكندي;زيارة