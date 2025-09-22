ابتداءً من اليوم: وزير الخارجية في نيويورك للمُشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة

يترأس محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بتكليف من رئيس الجمهوريّة، الوفد التّونسي المُشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستنعقد بنيويورك خلال الفترة الممتدّة من 22 إلى 29 سبتمبر 2025، تحت شعار « معًا أفضل: ثمانون عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان ».

سيتولى الوزير إلقاء بيان تونس في النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة وسيشارك في احتفالية ذكرى تأسيس المنظمة الأممية. كما سيقدّم رؤية تونس خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي ستتناول بالدرس جملة من المسائل المتصلة بالتعاون متعدد الأطراف في المجالات الاقتصادية والمالية والصحية والمناخية وما يتصل بالمرأة والشباب.

وسيشارك الوزير كذلك في الاجتماعات التنسيقية العربية والإسلامية وتلك التابعة لمجموعة 77 زائد الصين التي ستعقد على هامش الدورة، وفي عدد من الأنشطة رفيعة المستوى التي ستتناول بالخصوص المبادرة العالمية للصحة والسلام.

وسيُجري الوزير عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة وممثلي الهيئات والمنظمات الأممية، حيث ستكون هذه اللقاءات مناسبة لتعزيز أواصر التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وتنويع علاقات الشراكة في كافة المجالات والتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

