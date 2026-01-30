ابتداء من اليوم: اضطرابات في توزيع مياه الشرب بـ5 ولايات

من المنتظر أن يتم اليوم الجمعة، التوقيف الفني لقنال مجردة -الوطن القبلي ما سينجر عنه نقص في الموارد المائية المزودة لولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية وشمال ولاية صفاقس، وبالتالي سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء بداية من يوم 30 جانفي 2026 بالمناطق التالية:

- بالنسبة لولاية نابل: معتمديات بني خلاد، منزل بوزلفة، قربة، منزل تميم وقليبية انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر.

- بالنسبة لولاية سوسة: معتمديات الرياض والقلعة الصغرى ومساكن والقصيبة والزاوية والثريات وأكودة انطلاقا من الساعة منتصف النهار.

- بالنسبة لولاية المنستير: معتمديات جمال والوردانين وزرمدين وقصر هلال والمكنين والبقالطة وقصيبة المديوني وبنان انطلاقا من الساعة الواحدة بعد الظهر.

- بالنسبة لولاية المهدية: معتمديات قصور الساف، سيدي علوان، ملولش، شربان وهبيرة والمناطق العليا لمدينة المهدية انطلاقا من الساعة منتصف النهار.

- بالنسبة لولاية صفاقس: معتمديات الحنشة وجبنيانة والعامرة والمناطق العليا من معتمدية ساقية الزيت ومنطقة مركز كمون من معتمدية منزل شاكر انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.

يشار إلى أن قنال مجردة-الوطن القبلي يعتبر الشريان الرئيسي لتزويد ولايات الوطن القبلي والساحل وشمال ولاية صفاقس بالماء الصالح للشرب.

ولتأمين تزويد كلّ المرافق الحيوية خلال الفترة النهارية، سيتم اللجوء لقطع الماء خلال الفترة الليلية من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا بهدف تعبئة الخزانات.

هذا ويُستأنف التزويد بصفة عادية بداية من يوم 12 فيفري 2026.

