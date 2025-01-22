اتحاد الشغل بصفاقس: « ما ورد في مكالمة الطبوبي المسربة تشويه متعمد للمكانة النقابية للجهة»



عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، عن « استنكاره الشديد للتصريحات التي تم تداولها مؤخرا، في مكالمة هاتفية مسربة بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، وطرف مجهول، وتضمنت تهجمات على جهة صفاقس وقياداتها النقابية » وفق نص البيان.

وجاء في البيان، أن « تصريحات الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، تعد تشويهًا متعمدًا للمكانة النقابية للجهة وإساءة مباشرة لها ».

وقال المكلف بالإعلام في الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ياسين الطريقي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن « التداعيات الخطيرة لهذه التسريبات، التي تعد مسا من أخلاقيات العمل النقابي، وضربا لمبدأ الوحدة النقابية الذي يمثل أساس العمل النقابي داخل المنظمة، ستدفع الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بمعية حوالي 10 جهات أخرى و14 قطاعا، إلى القيام بتحركات نضالية تصعيدية أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل في ساحة محمد علي بالعاصمة، والمطالبة بتقديم موعد المؤتمر الوطني للإتحاد، وتنظيم مؤتمر استثنائي، من أجل تجاوز الأزمة داخل المنظمة الشغيلة وحماية وحدة الصف النقابي ».

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