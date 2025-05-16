اتحاد الشغل بصفاقس يطالب بإيقاف الطبوبي فورا عن النشاط‎

طالب الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بإيقاف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عن النشاط النقابي فورا.

وأضاف في بيان له، أن « قسم النظام الداخلي بالإتحاد العام التونسي للشغل، طالب بإحالة الأمين العام على الهيئة الوطنية للنظام الداخلي وإيقافه الفوري عن النشاط النقابي من أجل إخلاله بالميثاق النقابي والمسّ من وحدة المنظمة والعمل على شق صفوف جهة صفاقس والنيل قصديا من كرامة قيادتها ».

وأضاف أن « الهيئة الإدارية الجهوية تبقى في حالة انعقاد المتابعة تطورات الوضع النقابي، مجدّدا التزامه بالدفاع عن الإتحاد كإرث وطني ومكسب شعبي لا يمكن التفريط فيه ورفض تحويله إلى أداة لا تمثل القواعد ولا تنطق بإسمها »، وفق نص البيان.

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