اتحاد الشغل يرفض التدخّل الخارجي في الشأن التونسي

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، عن رفضه « التدخل في الشأن الداخلي التونسي »، وذلك في رده على تدوينة نشرها أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على منصة « اكس » حول مسيرة نظمها الاتحاد يوم 21 أوت الجاري.

وجاء في بيان للاتحاد حمل توقيع أمينه العام نور الدين الطبوبي أن « معركة السيادة الوطنية مترابطة جوهريا مع معركة الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية وأن حسمها لن يكون إلا بأيدي التونسيين بعيدا عن أي تدخل خارجي أو هيمنة أجنبية ». ورفض اتحاد الشغل « الزج باسمه أو استعماله مطية للتدخل في الشأن الداخلي التونسي » في إشارة إلى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي « جو ويلسون »، قال الاتحاد إنه معروف « بارتباطه بلوبيات ضغط صهيونية وتبييضه لجماعات إرهابية ».

كلمات البحث :اتحاد الشغل;التدخل الخارجي;تونس