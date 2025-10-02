اتحاد الشغل يطالب بالافراج الفوري عن أعضاء أسطول الصمود ويدعو الى تحرك شعبي ودولي داعم للأسطول

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، هجوم قوات الاحتلال الصهيوني ليل الأربعاء على سفن « أسطول الصمود » المتجهة نحو غزة، محذّرا الكيان الغاصب من المساس بسلامة وحياة جميع أعضاء الأسطول من طواقم وقيادات ومشاركين.

وطالب اتحاد الشغل في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي الوطني، بالافراج الفوري عن أعضاء الأسطول وضمان سلامتهم، محمّلا السلطات التونسية مسؤوليتها للتحرّك من أجل الوقوف إلى جانب أسطول الصمود. وجدّد مطالبته المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة وفك الحصار على غزة وكل المدن الفلسطينية والإسراع بالإمدادات الغذائية والعلاجية الإنسانية وهي إحدى مهمّات أسطول الصمود.

ودعا أحرار العالم إلى مزيد الضغط السياسي والديبلوماسي على الدول الداعمة للكيان الصهيوني من أجل حملها على وقف العربدة الصهيونية ووقف الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يمارسها الكيان المحتل وإحباط تخطيطه للقضاء على أي محاولة لعزله من خلال محاولة ضرب أسطول الصمود أو اغتيال بعض المناضلات والمناضلين أو أسرهم والتنكيل بهم.

وحيا اتحاد الشغل قرار النقابات الإيطالية بشن إضراب يوم الجمعة 3 أكتوبر ردّا على الانتهاكات المسلّطة على أسطول الصمود، وداعيا الاتحاد الدولي للنقابات إلى اتخاذ قرار نضالي عالمي ضدّ الكيان الغاصب. وأهاب بالشغّالين وعموم الشعب التونسي إلى الخروج والتظاهر في كلّ الجهات دعما لأسطول الصمود، ودعا المنظّمات والقوى الوطنية إلى التعجيل بالتنسيق لاتخاذ قرار نضالي داعم لأسطول الصمود.

يشار الى ان قوات الاحتلال الصهيوني اعتدت مساء الاربعاء، على عدد من سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة، واعتقلت العشرات من النشطاء الذين كانوا على متنها من مختلف الجنسيات، ومن بينهم 16 تونسيا من صحفيين وسياسيين، ونشطاء في المجتمع المدني، وبرلمانيين، وفق المعطيات المحينة من الفريق القانوني للاسطول.

كلمات البحث :أسطول الصمود;اتحاد الشغل;تحرك شعبي