اتحاد الشغل يعلن تأجيل اضراب كان يعتزم تنفيذه بيومين في قطاع البريد

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، تأجيل اضراب كان يعتزم تنفيذه في قطاع البريد يومي 24 و25 سبتمبر الى يومي 25 و26 فيفري، وذلك اثر انعقاد جلسة أمس الخميس 19 سبتمبر بين الطرفين الحكومي والنقابي باشراف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر وحضور الأمين المساعد للاتحاد المسؤول بالدواوين والمنشآت صلاح الدين السالمي.

وذكر الاتحاد، أن هذه الجلسة تواصلت الى ساعة متأخّرة من الليل وحضرها بالخصوص كل من المدير العام لادارة العامة لنزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية منذر دمق ورئيسة الهيئة العامة للمشغل والعلاقات المهنية حياة بن اسماعيل وممثّل وزارة تكنولوجيات الاتصال والمتصرّف المفوّض للديوان الوطني للبريد نوفل بوزيد، فيما حضر عن الوفد النقابي أعضاء مكتب الجامعة العامة للبريد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.

وتدارست الجلسة، برقية التنبيه بالاضراب الصادرة عن اتحاد الشغل، والتي أقرّت مبدأ الاضراب من الساعة السادسة مساء ليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 إلى غاية الساعة السادسة مساءا من يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالديوان الوطني للبريد، قبل أن يتوصّل الجانبان الى الاتفاق على استكمال الجزء المتبقي من الترقيات الخاصة بالأعوان الذين لم تشملهم الترقية المضمنة باتفاق 02 أكتوبر 2020.

من جهتها، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ اليوم الخميس، تأجيل الاضراب اثر انعقاد جلسة بمقرها باشراف الوزير خصّصت للنظر في برقية التّنبيه بالإضراب الصادرة عن الجامعة العامة للبريد،مشيرة، الى أنه تم التوصّل الى اتفاق على تأجيل إضراب أعوان الدّيوان الوطني للبريد الذي كان مقرّرا تنفيذه أيام 23 و24 و25 سبتمبر 2024.

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