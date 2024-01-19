اتحاد الشغل يقرّر سحب قضيته ضدّ عبير موسي

أعلن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لجريدة الشعب نيوز اليوم الجمعة، أن المكتب التنفيذي الوطني قرر سحب القضية التي رفعها سابقا ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وأبرز الطاهري أن الاتحاد لم يلجأ إلى القضاء في ذلك الوقت إلا بعد إصرار المعتدين على مواصلة تبرير الاعتداء وتحدي النقابيين الذين تصدوا للمعتدين ميدانيا وحاولوا دون اقتحام المقر المركزي .

وأكد الطاهري أن الاتحاد قد سبق وأدان هذا الاعتداء ومصر على التنديد برئيسة الحزب الدستوري الحر بسبب اقتحامها مدرج الاتحاد بنية محاولة احتلاله ورفض شعارات معادية وتحريض أنصارها ضد الاتحاد دون موجب أو مبرر .

وعبر الطاهري عن استغراب النقابيين من تحريك القضية وفي ذا الظرف بالذات في حين أنها قضية مودعة منذ شهر ماي الفارط .

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