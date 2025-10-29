اتحاد الشغل يُندد بتكرر الاعتداءات على قياداته ويُؤكد أن مناضليه ليسوا بمنأى عن المحاسبة إن أجرموا

اصدر المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل، اثر اجتماع طارئ عقده اليوم الأربعاء، بيانا ندد فيه بالاعتداءات المتكررة على المنظمة معبرا « عن رفضه للتهم الكاذبة الموجهة إلى قياداتها ولعموم النقابيات والنقابيين ».

واشار الى « تجدد التهديدات التي يطلقها البعض ممن يدعون التحدث باسم السلطة السياسية وينصبون أنفسهم ممثلين عن أجهزة الدولة من حين لآخر ضد الاتحاد وقياداته منتحلين صفة المحققين والقضاة والسجانين بما يرذل مؤسسات الدولة ويسيء إلى هيبة القضاء »

وأكد « أنّ مناضلات الاتحاد ومناضليه ليسوا فوق القانون ولا بمنأى عن المحاسبة، إن أجرموا ، ولكنه يرفض قطعيا كيل التهم وتلفيقها بلا قرائن أو إثباتات » حسب نص البيان.

واعتبر أن ما وصفه بالحملة الممنهجة ضد الاتحاد « تهدف إلى إرباكه ومنعه من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ولعموم الشعب »

