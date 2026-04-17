اتحاد الشغل يُطالب بالزيادة في الأجور وفي جرايات المتقاعدين



طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة أمس الخميس، بالزيادة في الأجور في القطاعات الثلاثة (الوظيفة العمومية، القطاع العام، القطاع الخاص) وفي جرايات المتقاعدين وفي الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي وبإعادة فتح الحوار الاجتماعي.

ودعا الاتحاد، في بيان له، اليوم الجمعة، إلى ضرورة صرف الزيادات بعنوان سنة 2025 في القطاع الخاص، وتطبيق الاتفاقيات المبرمة حفاظا على مصداقية التفاوض الجماعي، وإلى عودة الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته بصفة فعلية ومنتظمة وإقرار إصلاحات اقتصادية واجتماعية عادلة .

ودعت الهيئة الإدارية إلى العودة إلى الحوار كخيار أساسي لمعالجة الاختلاف، وإلى إطلاق سراح النقابي الصنكي الأسودي.

كما حثّت الشغّالين إلى الاستعداد المكثّف والالتفاف الواسع لإنجاح إحياء غرة ماي والتمسك بوحدة المنظمة وتعزيز التضامن الداخلي وإنجاح حملات الانخراط والانتساب وتوسيعها.

وجدد دعمه الثابت لنضالات الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة من أجل التحرّر، مُعبّرة عن إدانتها للقانون الذي يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين وعن تضامنها مع كلّ الشعوب المكافحة ضدّ الاحتلال والهيمنة.

وكانت قد انعقدت أمس الخميس، أول هيئة الإدارية الوطنية للاتحاد إثر المؤتمر العام للمنظمة المنعقد في مارس المنقضي بالمنستير.

