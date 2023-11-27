اتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية يختار التونسية انس جابر أفضل رياضية إفريقية

اختار اتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية « الأوكسا » خلال الحفل الذي انتظم يوم السبت بالقاهرة، لاعبة التنس التونسية انس جابر أفضل رياضية إفريقية.

كما تم تحصل السنغالي ساديو ماني على لقب أفضل رياضي إفريقي فيما احرز نادي الاهلي المصري جائزة أفضل ناد إفريقي.

وتم بالمناسبة تكريم المنتخب المغربي لكرة القدم الفائز بجائزة أفضل منتخب وطني لكرة القدم بالقارة الافريقية نظير الانجاز التاريخي الذي حققه أسود الاطلس خلال نهائيات بطولة كاس العالم 2022، بعدما بات أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى الدور نصف النهائي.

وتوج بجوائز « الاوكسا »ايضا كل من وزارة الشباب والرياضة المصرية كأفضل خدمة للرياضة الأفريقية، والليبيري جورج ويا كنجم نجوم كرة القدم الافريقية العالمية، والسينغالية فاطمة سامورا الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم كأفضل شخصية رياضية نسائية في إفريقيا، والجنوب افريقي سام رام سامي رئيس الاتحاد الأفريقي للسباحة كأفضل إدارة رياضية في القارة .

يشار الى أن اتحاد الكونفدراليات الرياضية الأفريقية عقد النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في إفريقيا، والذي شمل محاور عدة تهم » الاعلام والفساد الرياضي » و » أساليب الوقاية من الفساد » « و تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الرياضة » و » القانون والحكامة للهيئات الرياضية » الى جانب عرض العديد من التجارب الناجحة للاتحادات الرياضية والتي عملت على مكافحة الفساد ومعرض رياضي إفريقي تخللته العديد من الفعاليات والانشطة الرياضية، وانتخاب مجلس إدارة جديدة لاتحاد الكونفيدراليات الأفريقية.

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