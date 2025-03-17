اتخاذ حزمة من الإجراءات العملية لتطوير جراحة العظام في تونس

اتّخذت وزارة الصحة حزمة من الإجراءات العملية لتعزيز الرعاية الصحية وتطوير جراحة العظام في تونس، من أجل تحقيق العدالة الصحيّة وتعزيز طب الاختصاص وضمان وصول الخدمات الطبية المتخصصة إلى جميع المواطنين في كافة أنحاء البلاد وخاصة في المناطق الداخلية، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الصحة

وتشمل هذه الإجراءات، التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع استراجي عقده، أمس الأول السبت، وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع الجمعية التونسية لجراحة العظام والمفاصل، تعزيز تكفل الدولة بالمرضى كبار السن الذين يعانون من كسور في الطرف العلوي لعظم الفخذ، خصوصًا لمن هم في وضعية اجتماعية هشة، عبر تبسيط إجراءات الحصول على الزرعات العظمية وضمان تكفل سريع وفعال.

كما تم الاتفاق على تأهيل وتطوير قاعات العمليات الجراحية الخاصة بجراحة العظام وفق أحدث المعايير الدولية، مما يضمن بيئة أكثر أمانًا للجراحين ويعزز جودة العلاجات المقدمة للمرضى، وإعداد إطار قانوني جديد يسمح باستيراد قطع تشريحية مخصصة للتدريب والبحث الطبي، مما سيساهم في تكوين أطباء وجراحين ذوي كفاءة عالية، ويعزز مكانة تونس كمركز للتكوين الطبي المتقدم.

واتفق الطرفان على إطلاق برنامج لدعم طب الاختصاص في المناطق الداخلية، عبر توفير أطباء مختصين في جراحة العظام في جميع الولايات، وتعزيز التكوين المستمر للأطباء المحليين، بما يضمن تقليص الفجوة بين الجهات في مستوى العلاجات المتخصصة ووضع رؤية مستقبلية طموحة للنهوض بجراحة العظام في تونس، ترتكز على إدماج التكنولوجيا الطبية الحديثة، وتعزيز الشراكات العلمية والتقنية على المستويين الوطني والدولي، بما يخدم سيادة تونس الصحية.

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