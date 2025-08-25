7 سبتمبر 2025: الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش – حامة الجريد – تمغزة

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماعه اليوم الإثنين ، إجراء الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش – حامة الجريد – تمغزة بولاية توزر يوم 7 سبتمبر 2025، وفق بلاغ أصدرته الهيئة.

كما صادق المجلس خلال اجتماعه بمقر الهيئة، على النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية الجزئية التي تم تنظيمها يوم الأحد 17 أوت 2025 بدائرة دقاش – حامة الجريد – تمغزة بولاية توزر، بإجماع الأعضاء والتي أسفرت على فوز المترشحين حمزة بن عثمان بضيافي وعاطف بن إبراهيم العلوشي ومرورهما للدور الثاني للانتخابات.

وتضمنت الرزنامة الانتخابية التي صادق عليها مجلس الهيئة بالخصوص المحطات التالية:

- يوم 26 أوت 2025 : انطلاق الحملة الانتخابية

- يوم 6 سبتمبر 2025 : فترة الصمت الانتخابي

- يوم 7 سبتمبر 2025 : يوم الاقتراع

- يوم 8 سبتمبر 2025 : الإعلان عن النتائج الأولية

وفي ختام اجتماعه، صادق مجلس الهيئة على القائمات المالية للهيئة لسنة 2024 ، بعد النقاش حولها بحضور مراقبي الحسابات اللذين قدما قبل ذلك تقريرا حول القائمات المالية إضافة إلى تقرير حول نظام الرقابة الداخلية.

وأشاد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في هذا الخصوص، بالتوصل إلى رفع جميع التحفظات التي تضمنتها التقارير السابقة لمراقبي الحسابات منذ سنة 2014 وخاصة ما يتعلق منها بمسألة الجرد المادي الكلي والنهائي للأصول الثابتة التابعة للهيئـة وتحقيق التطابق بينها وبين البيانات المحاسبية للهيئة إضافة إلى شطب الديون الراجعة لهيئـة الانتخابات منذ سنة 2011.

وجرى اجتماع مجلس الهيئة بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة.

