اتفاقية تعاون أكاديمي في مجال العلوم الطبية بين تونس وموريتانيا

تم، يوم الخميس بتونس، توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي بين كلية الطب بتونس وكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بجامعة نواكشوط الموريتانية، وذلك بإشراف رئيس جامعة تونس المنار ورئيس جامعة نواكشوط.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكات العلمية والطبية بين المؤسستين وتطوير آفاق التعاون في مجالات التكوين والبحث والتبادل الأكاديمي، وفق بلاغ لجامعة تونس المنار.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى دعم جودة التكوين الطبي، وتثمين الخبرات العلمية المتبادلة، وتشجيع التعاون بين الأساتذة والباحثين، إلى جانب تطوير برامج مشتركة في مجالات التعليم الطبي والتكوين السريري والبحث العلمي.

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