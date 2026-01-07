اتفاقية تعاون بين المرصد الوطني للهجرة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في مجال تبادل المعطيات الإحصائية

تم يوم الثلاثاء 6 جانفي 2026، بالمقر المركزي للوكالة و تحت إشراف انجي الدقي المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية واحلام الهمامي المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة امضاء اتفاقية تعاون بين الوكالة والمرصد في مجال تبادل المعطيات الإحصائية والاستفادة من نظام المعلومات الوطني حول الهجرة من حيث إستغلال المعطيات المتاحة من عديد المؤسسات الوطنية الشريكة .

كما تهدف الاتفاقية إلى إثراء نظام المعلومات الوطني بالمعطيات المتوفرة لدى الوكالة خاصة في ما يتعلق بالاستثمارات الخاصة بالأجانب وبالتونسيين المقيمين بالخارج.

كلمات البحث :اتفاقية;المرصد الوطني للهجرة;المعطيات الإحصائية;وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية