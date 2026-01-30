اتفاقية تعاون بين جامعة صفاقس وجامعة جزائرية



أعلنت جامعة صفاقس، اليوم الجمعة، عن توقيعها اتفاقية تعاون إطارية مع جامعة عباس لغرور – خنشلة الجزائرية، بهدف فتح آفاق جديدة للتبادل المعرفي والبحثي في عديد التخصصات ومنها العلوم، والهندسة، والطب، والحقوق، والآداب.

وتشمل هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من مدير جامعة خنشلة عبد الواحد شالة ورئيس جامعة صفاقس أحمد حاج قاسم، عددا من المحاور التي تتعلق بالخصوص بتبادل الزيارات والتربصات العلمية للطلبة والأساتذة وإرساء مشاريع بحثية مشتركة والإشراف المزدوج على أطروحات الدكتوراه.​

كما تنص هذه الاتقافية على تبادل المنشورات والمراجع العلمية لتعزيز جودة البحث العلمي وتنظيم تظاهرات علمية ومؤتمرات دولية مشتركة، بين الجامعتين التونسية والجزائرية.

وأكدت جامعة صفاقس أن هذا التعاون يجسد الروابط العلمية المتينة بين الجامعتين، ويهدف إلى بناء بيئة أكاديمية رائدة تخدم الابتكار والتنمية في المنطقة.

