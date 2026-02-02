اتفاقية شراكة بين جامعة جندوبة وجامعة رانس الفرنسية من أجل إرساء تعاون أكاديمي وعلمي مستدام

وقعت جامعة جندوبة وجامعة رانس شامبان أردان الفرنسية، على اتفاقية شراكة وتعاون تهدف إلى إرساء تعاون أكاديمي وعلمي مستدام بين الطرفين يشمل عددا من المحاور.

وقد وقّع الاتفاقية، وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين، عن جامعة جندوبة، كلّ من رئيس جامعة جندوبة هشام السبيعي، ورئيس جامعة رانس كريستوف كليمان، الذي أدى زيارة رسمية إلى جامعة جندوبة على رأس وفد من الجامعة الفرنسية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير مشاريع بحث علمي مشتركة وإرساء برامج تبادل للطلبة والأساتذة، بالإضافة إلى دعم التأطير المشترك لرسائل الماجستير والدكتوراه، وتبادل الخبرات في مجالات التكوين والحوكمة الجامعية والتحوّل الرقمي.

وتُجسّد هذه الشراكة خطوة نوعية من شأنها تعزيز جودة التكوين وتحسين قابلية تشغيل الطلبة، إلى جانب دعم إشعاع جامعة جندوبة إقليميًا ودوليًا، وفق ذات البلاغ.

