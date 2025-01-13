اتفاق تونسي جزائري على اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز التنسيق في مختلف المجالات

اتفق كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عيّاد وكاتب الدولة الجزائري المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شعيب، على اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز التنسيق القائم في مختلف المجالات ، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وتيسير إجراءات إقامة وتنقل مواطني البلدين الشقيقين وتنمية المناطق الحدودية.

وأكد الطرفان ،خلال لقاء جمعهما اليوم الاثنين بمقر وزارة الشؤون الخارجية، في إطار زيارة عمل يؤديها المسؤول الجزائري الى تونس، الحرص المشترك على دعم وتعزيز مختلف أوجه التعاون والتبادل التجاري وتكثيف التشاور بين البلدين في مواجهة التحديات المشتركة.

وأشاد بن عيّاد خلال اللقاء ،وفق بلاغ للوزارة، بمستوى العلاقات الأخوية المتميّزة التي تجمع بين تونس والجزائر الشقيقة، وبعمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا الإرادة السياسية القوية لقائدي البلدين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون لتعزيز هذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب.

من جانبه، نوّه كاتب الدولة الجزائري بمتانة الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، معربا عن تقديره للإحاطة والرعاية التي يحظى بها المواطنون الجزائريون في تونس.

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