اتفاق تونسي ليبي على تحيين مذكرة التفاهم في مجال التشغيل

اتفق وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، و وزير العمل والتأهيل الليبي، علي العابد الرضا، على الشروع في تحيين مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال التشغيل والتكوين المهني، وفق بلاغ وزارة التشغيل.

وتهدف مذكرة التفاهم المشتركة إلى تنظيم دورات تكوينية حسب احتياجات البلدين وتوأمة مراكز التكوين وتبادل المكونين وتبادل برامج الباحثين عن شغل وإدماج الشباب في سوق الشغل ودعم القطاع الخاص وتبادل البرامج المتعلقة بتنظيم مكاتب التشغيل وتعزيز خدماته.

كما تم الاتفاق خلال جلسة عمل التأمت أمس الأحد في إحدى المؤسسات الجامعية الخاصة في تونس، على وضع مخطط تنفيذي لتلقي عروض الشغل من المؤسسات الليبية وربطها بطالبي الشغل في تونس فضلا عن إعداد المكونين وتبادل الخبرات في مجال التكوين المهني.

وجاء هذا الاتفاق بمناسبة اختتام فعاليات دورة تدريبية، في إحدى المؤسسات الجامعية الخاصة في تونس، في إطار تنشيط سوق الشغل الليبية وتلبية إحتياجات المؤسسات الاقتصادية الليبية في مجالات تشخيص وصيانة أعطال السيارات، وتقنيات اللحام العادي والصناعي، وتركيب منظومات الطاقة الشمسية.

و تم خلال اختتام فعاليات هذه الدورة التدريبية توزيع الشهائد لفائدة 100 باحث عن شغل من الليبيبن في تخصصات مطلوبة في سوق الشغل الليبية.

وشدّد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، بالمناسبة، على أهمية دفع العمل المشترك في مجالات التكوين المهني وتكوين المكونين وهندسة التكوين والتشغيل والمبادرة الخاصة.

من جانبه، أعرب وزير العمل والتأهيل الليبي علي عابد الرضا عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التونسية في مجال التشغيل والتكوين المهني.

كلمات البحث :اتفاق;تشغيل;تونس;ليبيا;مذكرة تفاهم