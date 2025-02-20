اتفاق تونسي هولندي على تطوير علاقات التعاون التجارية

تمّ الاتفاق خلال لقاء جمع أمس الأربعاء، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بوزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، على مواصلة دعم مشاريع التعاون المالي والفني وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في القطاع التجاري من خلال إبرام اتفاق ثنائي يتيح الاستفادة من الخبرات الهولندية خاصة في تنمية وتثمين الصادرات وتعزيز آليات مراقبة السوق وتأهيل مسالك التوزيع

وتطرق اللقاء، الذي يتنزل في إطار زيارة العمل التي تؤديها المسؤولة الهولندية إلى تونس من 17 على 20 فيفري 2025، إلى اهتمام تونس بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع هولندا وتنويعها نحو السوق الأوروبية عموما والهولندية خصوصا والعمل على تنمية الصادرات التونسية في عدد من القطاعات الواعدة على غرار زيت الزيتون المعلب والمستحضرات الغذائية والنسيج.

وأكد الجانبان ضرورة مواصلة العمل المشترك لتثمين الفرص والمزايا التي تتمتع بها تونس خاصة على مستوى القرب الجغرافي واتفاقيات التبادل الحر الثنائية والإقليمية لتسهيل نفاذ الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية بصفة عامة والهولندية بصفة خاصة.

كلمات البحث :اتفاق;التعاون التجارية