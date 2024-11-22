اتهمتم بـ «الاتجار بالبشر» : إيطاليا تُفرج عن صيّادين تونسيين أنقذوا مهاجرين

أعلن النائب السابق مجدي الكرباعي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الجمعة، أن محكمة Agrigento أفرجت بعد سنة و 9 أشهر سجن على 3 صيادين تونسيين بعد ان اتهمتهم السلط الإيطالية بالاتجار بالبشر و التشجيع على الهجرة غير نظامية و ذلك من خلال فيديو قامت Frontex بتسليمه إلى السلط الإيطالية مما استوجب القبض على الصيادين.

وكشف الكرباعي بأن الحادثة تعود إلى فيفري 2023 عندما قام مركب صيد بإنقاذ مركب عليه 11 مهاجرا غير نظامي منهم نساء و أطفال و قاموا باصطحابهم إلى السواحل الإيطالية. وتولت السلط الإيطالية بعدها اعتقال الثلاث صيادين و توجيه تهم لهم تصل عقوبتها الى 9 و 7 سنوات .

وأكد الكرباعي أن هناك العديد من الصيادين التونسيين يقبعون في السجون الإيطالية من أجل التهم ذاتها.

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