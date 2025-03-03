اتّحاد الشغل يُعلن عن إضراب وطني في كافة البلديات يوم 13 مارس الجاري

أعلن الاتّحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، عن قرار الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبلديين الدخول في إضراب وطني قطاعي بكافة البلديات والمنشآت التابعة لها، وذلك يوم الخميس 13 مارس 2025، حسبما نقلته الصحيفة الالكترونية للاتّحاد « الشعب نيوز ».

وجاء هذا القرار بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة الإدارية للجامعة العامة للبلديين يوم 18 فيفري 2025 برئاسة محسن اليوسفي، الأمين العام المساعد المسؤول عن ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تمّ التطرّق إلى « تردي الأوضاع في القطاع وغياب الحوار الفعّال مع سلطة الإشراف ».

وأشار الاتحاد إلى أنّ الإضراب جاء في ظلّ « غلق باب التفاوض بشأن المطالب العالقة والمزمنة »، بالإضافة إلى « غياب القرارات الجريئة والعاجلة لتحسين الوضع المهني في البلديات ».

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