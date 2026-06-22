اتّفاق تونس مصري على التعجيل بإيجاد سبل كفيلة لضمان انسياب أفضل للسلع بين البلدين

تناول محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال لقائه اليوم 22 جوان 2026 بعَمّان، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، تقييما لما تم إنجازه على درب متابعة تنفيذ نتائج اللجنة العليا التونسية المصرية.

واتفق الوزيران على أهمية التعجيل بايجاد السبل الكفيلة من أجل ضمان انسياب أفضل للسلع والمنتوجات بين البلدين والارتقاء بالتعاون الصناعي وفي المجالات المتصلة بالطاقة وتكنولوجيات الاتصال وتحلية مياه البحر وغيرها.

وقد عبّر الوزير المصري عن حرص بلاده على تأمين حضور مصري مكثف في فعاليات المنتدى الدولي للاستثمار الذي ستحتضنه تونس في موفى الشهر الحالي.

كما استعرض الوزيران عددا من المواضيع العربية والاقليمية المطروحة على جدول أعمال مجلس وزراء جامعة الدول العربية.

كلمات البحث :اتفاق;تونس;سلع;مصر