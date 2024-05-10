اثر واقعة حجب جدارية العلم التونسي بالمسبح الاولمبي برادس: رئيس الدولة يأمر باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري

ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا بقصر الحكومة بالقصبة إثر الزيارة التي أداها إلى المسبح الأولمبي برادس .

وحسب بلاغ اعلامي نشرته مصالح الاعلام برئاسة الجمهورية أمر رئيس الدولة » باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري » مؤكدا أن من قام بتغطية العلم التونسي بخرقة من القماش ارتكب جريمة نكراء في حق الشعب التونسي ولا مجال لأن يبقى دون جزاء.

وحضر الاجتماع رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، ووزيرة العدل ليلى جفال، ;وزير الداخلية كمال الفقي، و وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، والمدير العام للأمن الوطني مراد سعيدان، والمدير العام آمر الحرس الوطني، حسين الغربي.

وكان رئيس الجمهورية قد أدى اليوم الجمعة زيارة غير معلنة الى المسبح الاولمبي برادس الذي يحتضن منافسات النسخة السابعة لبطولة تونس المفتوحة للماسترز للسباحة من 8 الى 12 ماي الجاري بمشاركة 20 بلدا.

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