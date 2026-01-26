اجتماع لمتابعة تقدّم مشروعي الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (الماد) ومصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2

انعقد صباح اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، لمتابعة تقدّم إنجاز مشروعي الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (الماد) ومصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2.

وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهل اعمال اللجنة، أنّ الدّولة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تعمل بصفة متواصلة على التسريع في إتمام كلّ المشاريع العمومية الجارية والانطلاق في مشاريع جديدة على أن يتمّ استكمالها بجودة عالية وفي الآجال المحدّدة لها، بما سيساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ويحسّن مناخ الاستثمار ويخلق فرص الشغل ويفتح آفاقا أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة بما يستجيب لتطلّعات المواطنين والمواطنات وانتظاراتهم المشروعة.

، وشددت على ضرورة تجاوز كلّ العقبات والصعوبات بالنسبة لكلّ المشاريع وإيجاد الحلول الحينيّة وذلك بالمتابعة الميدانية اليومية من قبل كلّ المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلّي، مع تحميل المسؤولية كاملة لكلّ من يخلّ بواجباته المهنية، سواء كان ذلك من الجهة المنفذّة أو الجهة المكلّفة بالمتابعة والمراقبة، وفق ماجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة..

وتمّ خلال اجتماع اللجنة، عرض مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (الماد) الذي يهدف إلى إنجاز خطّ ربط بحري للتيار المستمر جهد عالي عن طريق الربط ثنائي الاتّجاه، بين جزيرة صقلية بإيطاليا وولاية نابل (المنطقة الصناعية الملاعبي بمنزل تميم).

، ويتضمّن المشروع إنشاء محطتين لتحويل التيّار الكهربائي المستمرّ الى تيّار متردّد: محطة في الملاعبي بمنزل تميم ومحطة في بارتانا بجزيرة صقلية وكابل بحري يمرّ عبر مضيق صقلية بطول يُناهز 200 كلم وبعمق يصل إلى 800 مترا وبقدرة 600 ميغاواط وبجهد 500 كيلوفولت تيّار مستمرّ ونقطتي وصول في كلا الجهتين: قليبية وصقلية ووصلتين أرضيّتين للكابلات تحت الأرضية تربطان نقطتي الوصول بمحطتي التحويل ونظام اتصالات مستمر بين محطتي التحويل ونظام لتوفير مراقبة مستمرّة للكابل.

ويعدّ هذا المشروع حلقة أساسية لتطوير مبادلات الطاقة الكهربائية بين ضفتي المتوسط وتعزيز المنظومة الكهربائية التونسية وتطوير مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، بما سيساهم في مجابهة ارتفاع الطلب خلال ذروة الاستهلاك والاستعداد للاندماج في السوق الأورو-إفريقية المستقبلية للكهرباء.

وأكّدت رئيسة الحكومة على الأهميّة الاقتصادية والاستراتيجية لمشروع الربط الكهربائي ثنائي الاتجاه بين تونس وإيطاليا (الماد)، الذي يندرج في إطار استراتيجية الدولة في مجال الطاقات المتجددة والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي الوطني، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، من خلال التشجيع على إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة على غرار الطاقة الشمسية والرياح، بما يمكّن من بلوغ نسبة 35% من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، وهو هدف استراتيجي يسهم في تقوية الاستقلالية الطاقية للبلاد، حسب ذات البلاغ.

كما تمّ خلال اجتماع اللجنة، عرض مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2 واعتبرت رئيسة الحكومة أنّ هذا المشروع يكتسي أهميّة كبرى في إعادة إحياء قطاع الفسفاط وتحويله من مجرّد نشاط استخراجي إلى رافعة صناعية ذات قيمة مضافة عالية بما يُعطي دفعا بارزا للاقتصاد الوطني عبر الرفع من قيمة الصادرات في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن خلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة.

ونظرا للأهميّة الاقتصادية والتنموية للمشروع، وللوقع الإيجابي المنتظر من دخوله حيّز الاستغلال، فإنّ مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة 2 يشكّل فرصة هامة لتحويل الموارد الطبيعية إلى مصدر نموّ.

وأكّدت رئيسة الحكومة في ختام اجتماع اللجنة على ضرورة التسريع في نسق إنجاز هذين المشروعين مع إحكام المتابعة عبر آليات رقابة دورية ومتواصلة تواكب تقدّم الأشغال.

كلمات البحث :إيطاليا;الربط الكهربائي;المشاريع العمومية;تونس;لجنة