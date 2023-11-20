اجتماع للجنة القيادة الخاصة باجراء تدقيق شامل للانتداب بالقطاع العمومي

التئم مساء الاثنين 20 نوفمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماع لجنة القيادة الخاصة بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والشركات ذات المساهمة العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى، والمتعلقة بالفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني.

واطلع رئيس الحكومة بهذه المناسبة، على سير عملية التدقيق، والنتائج التي تم التوصل إليها، مشددا في هذا السياق على تسريع وتيرة العمل، واحترام الآجال المضبوطة للمهمة.

ويأتي هذا الاجتماع تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023.

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