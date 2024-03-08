اجتياز الحدود خلسة: الاحتفاظ بـ 11 شخصا من افريقيا جنوب الصحراء وتفكيك شبكة



تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالتضامن (إقليم أريانة) من ضبط 11 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة بالبلاد التونسية على خلاف الصيغ القانونية .

كما تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلاماتية بمنطقتي الحرس الوطني بجبنيانة وصفاقس بمشاركة وحدات تابعة لإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من الكشف عن شبكة مختصة في مساعدة المجتازين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء على إجتياز الحدود البرية خلسة ونقلهم وإيوائهم وتم إلقاء القبض على شخصين وحجز لديهما مبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية .

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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