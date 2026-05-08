اجراءات مرورية استثنائية بمناسبة مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي الاحد المقبل

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن جملة من الإجراءات المرورية والتنظيمية بمناسبة مقابلة الجولة الرابعة عشرة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستجمع يوم الأحد 10 ماي الجاري، بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي بملعب حمادي العقربي برادس وذلك بداية من الساعة الرابعة مساء.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ مروري نشرته مساء اليوم ، انه تقرر تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة للاشتراكات أو تذاكر الدخول. وأضافت ان أبواب الملعب ستفتح بداية من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، داعية الجماهير الرياضية إلى القدوم في أوقات مبكرة، مع ضرورة استظهار حاملي الاشتراكات بها على مستوى جميع البوابات المتقدمة المؤدية إلى الملعب،(مدخل الملعب من ناحية السّريعة – مُفترق وادي مليان – مفترق BSB – مفترق نوبو – مُفترق شوشة رادس).

وبيّنت الوزارة ان الدخول إلى المآوي الشرفية سيكون حصريا عبر المدخل الرئيسي بالنسبة إلى حاملي تذاكر المقصورات والصحافيين والضيوف. كما أفادت الوزارة انه وتجنبا للاكتظاظ المروري وضمانا لانسيابية حركة المرور ، فقد تم تخصيص المأوى الجنوبي لأصحاب اشتراكات وتذاكر « Virage » و »Pelouse » اين يمكن الوصول اليه عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة ثم مُفترق بُرج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون ،وعبر الطريق الوطنيّة رقم 1 فمُفترق شوشة رادس ثم مُفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون ،وايضا عبر مُفترق نوبُو فمُفترق القرية المُتوسّطيّة ثمّ الإنعراج يسارا إتجاه المأوى الجنوبي.

واضافت انه تم ايضا تخصيص المأوى الشمالي لأصحاب اشتراكات « Tribune » و »Enceinte » اين يمكن الوصول اليها عبر مُحوّل الملعب ثمّ المدخل الرّئيسي ثمّ يسارا اتجاه المأوى الشمالي ،وعبر الطريق الوطنيّة رقم 1 مُرُورا بشوشة رادس ثم مُفترق BSB ثمّ الإنعراج يمينا اتجاه المدخل الرّئيسي ومنهُ اتجاه المأوى الشمالي او عبرمُفترق نوبو فمُفترق القرية المُتوسّطيّة ثم الإنعراج يمينا إتجاه المأوى الشمالي. واكدت وزارة الداخلية في ذات البلاغ،على ضرورة إيواء السيارات داخل المآوي المخصصة ضمانا لحُسن تأمينها وحفاظا على السّيُولة المرُوريّة أثناء خرُوج الجماهير، واحترام قانون الطرقات، وتجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والسياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة.

