احالة القاضي المعفى مراد المسعودي على أنظار المحكمة الابتدائية وايداعه السجن

أحيل القاضي المعفى مراد المسعودي على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب في الانتخابات الرئاسية 2024 ، وفق محاميه سمير بن عمر.

وأوضح بن عمر، في تدوينة على صفحته على منصة فايسبوك اليوم السبت، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدر في 14 من الشهر الجاري بطاقة تفتيش (تم تنفيذها أمس) في حق المسعودي لتنفيذ القرار الاستئنافي الغيابي الذي وقع الاعتراض عليه وأصبح بمثابة العدم و لم يعد له أي أثر قانوني.، وفق تعبيره.

وأضاف أنه تم إيقاف المسعودي أمس الجمعة من طرف أشخاص بالزّي المدني عرّفوا أنفسهم أنهم من الأمن.

كلمات البحث :سجن;محكمة ابتدائية;مراد المسعودي