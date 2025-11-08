احباط تهريب مبلغ من العملة الأجنبية يعادل 3 ملايين دينار

تمكّنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي بالذهيبة من إحباط مُحاولة تهريب مبلغ من العملة الأجنبية بقيمة تُناهز 984 ألف أورو (بقيمة تفوق 3 مليون دينار) مخفية بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم أجنبي كانت تستعد لمغادرة التراب الوطني.

وبإخضاع السيارة إلى التفتيش الدقيق، تمّ العثور على مبلغ العملة الأجنبية مخفي بإحكام داخلها.

وتمّ تحرير محضر حجز في الغرض، وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

كلمات البحث :العملة الأجنبية;تهريب