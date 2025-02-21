احباط عملية تهريب كمية من الدواء المخدر برأس الجدير بحوزة مواطن أجنبي

ضبط أعوان الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير (ولاية مدنين) 24900 حبّة دواء مخدر داخل سيّارة يقودها مواطن يحمل جنسية أجنبية عند استعداده للدخول إلى التراب الوطني.

وأوضحت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ لها، الجمعة، أنه على إثر إخضاع السيارة المذكورة للتفتيش بالأشعة تبيّن وجود جسم غريب داخلها ويتفتيشها تمّ العثور على كمية الدواء المخدّر داخل خزّان الوقود.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة المشتبه به والمحجوز إلى المصالح الأمنية المختصّة لمواصلة التحريّات، وفق المصدر ذاته.

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