احتجاز 6 تونسيين مشاركين في «أسطول الصـ.مود العالمي» المتجه إلى غـ.ز.ة

أعلنت « هيئة الصمود التونسية »، مساء الاثنين، عبر صفحتها الرسمية على منصة « فايسبوك »، أنّ 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يُعرف بـ »أسطول الصمود العالمي لفكّ الحصار عن قطاع غزة » تمّ احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني، إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها، إنّ سفن الأسطول « تعرّضت لاعتراض وقرصنة » من قبل قوات الاحتلال في عرض البحر، مشيرة إلى أنّ العملية شملت اعتراض 39 سفينة كانت متجهة نحو قطاع غزة في إطار تحرك تضامني يهدف، وفق المنظمين، إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.

وأضافت الهيئة أنّ التونسيين المحتجزين هُم : مهاب السنوسي وصابر الماجري وحمزة بوزويدة وصفاء الشابي وحسنة بوسن وجيهان الحاج مبارك.

وأعربت الهيئة عن إدانتها لما وصفته بـ »الاعتداء الصهيوني »، مؤكدة تمسكها بمواصلة التحركات الداعمة للقضية الفلسطينية والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة.

كما دعت السلطات التونسية إلى التدخل والعمل على تأمين الإفراج عن المحتجزين التونسيين.

وقد قرر المختطفون خوض معركة الأمعاء الخاوية ودخلوا بإضراب جوع مفتوح إلى حين تحريرهم من سجون العدو.

كلمات البحث :أسطول الصمود العالمي;احتجاز;تونسيين;غزة