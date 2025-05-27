احتراق حافلة بالشرقية: إعفاء رئيس مديريّة مستودع الشّرقية من مهامّه



أعلنت وزارة النقل في بلاغ أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، بأنه على إثر ما تمّ التوصّل إليه من نتائج تقرير لجنة التفقّد والتحقيقات التي أذن بها وزير النّقل رشيد عامري المتعلّق بحادثة احتراق حافلة تابعة لشركة نقل تونس التي جدّت صباح يوم الإثنين 26 ماي 2025، تقرّر ما يلي :

1 – إعفاء العروسي بن فرج من مهامّه كرئيس مديريّة مستودع الشّرقية

2 – الإذن للتفقّدية العامّة ولمكتب التحقيقات والحوادث بوزارة النّقل بمواصلة البحث لتحديد المسؤوليّات يتمّ على إثره اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدّ كلّ من ثبت تورّطه في وقوع هذا الحادث،

3 – إحالة النتائج النهائية لتقرير التفقّد على أنظار القضاء.

وكان وزير النّقل قد كلّف أمس فور وقوع الحادث المذكور فريقا ممثلا عن الوزارة لتقديم التقرير النهائي اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، وتأتي القرارات التي اتخذها تباعا في إطار التصدّي لكلّ ممارسات إهدار المال العامّ وضرب المرفق العمومي والاستخفاف بسلامة الأرواح والممتلكات، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في وقت تسعى فيه الدّولة إلى تطوير منظومة النّقل العمومي من خلال البرامج التي تحرص الوزارة على تنفيذها من أجل تحسين الخدمات المسداة للمواطن.

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