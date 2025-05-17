احتفالا باليوم العالمي للتراث: غدًا الدخول للمتاحف مجاني

أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية عن مجانية الدخول لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر لها بالنظر وذلك طيلة يوم غد الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الموافق لـ 18 ماي من كل سنة.

ويتزامن هذا اليوم العالمي مع اختتام شهر التراث الوطني في دورته الرابعة والثلاثين والذي انطلق يوم 18 أفريل 2025 من موقع كركوان الأثري بولاية نابل وسيُختتم يوم 18 ماي في المتـحف الأثري بسلقطة من خلال تظاهرة ثقافية تتضمن عديد الفعاليات التي تدمج بين القيمة الثقافية والتاريخية للتراث والتطورات التقنية في المجال الرقمي.

وجاء في بلاغ صادر عن الوكالة يوم أمس الجمعة بأن إمكانية الدخول المجاني للمواقع الأثرية الراجعة لها بالنظر مُتاحة خلال أول يوم أحد من كل شهر، فضلا عن المناسبات الكبرى المرتبطة بالتراث على غرار اليوم العالمي للمواقع والمعالم، 18 أفريل، و اليوم العالمي للمتاحف، 18 ماي، بالإضافة إلى أيام العطل الوطنية الرسمية.

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