اختبأوا داخل حاوية مبرّدة للهجرة خلسة: وفاة شابيْن وتجمّد آخريْن

أعلن المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس منير الريابي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الثلاثاء، بأنه تم التفطن يوم الأحد إلى وجود 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة حاولوا مغادرة تراب الجمهورية خلسة، داخل حاوية مبرّدة بسفينة كانت متّجهة إلى أحد البلدان الأوروبية.

وأوضح منير الريابي بأن الحماية المدنية تدخلت على عين المكان للقيام بالاسعافات اللازمة بعد تلقّيها مكالمة نجدة من طرف شرطة الحدود مشيرًا الى أنّ الشبان الأربعة كانوا على قيد الحياة وفي حالة حرجة عندما تمّ نقلهم الى المستشفى.

وكشف المتحدث بأن الشبان بقوا في بيت التبريد على الأقل 7 ساعات وهو ما أدّى إلى تجمّد بعض أعضائهم، مؤكّدًا وفاة اثنين منهما يوم أمس الإثنين.

وأكد الريابي أنّ الشابين الآخرين حالتهم مستقرة إلى حدود عشيّة يوم أمس .

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