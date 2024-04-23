اختتام أشغال الدورة 25 للجنة العسكرية المشتركة لتونس وإيطاليا

اختتم اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الوطني عماد مميش ونظيره الإيطالي قيدو كروساتو أشغال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الإيطالية الخامسة والعشرين المنعقد منذ يوم أمس بتونس.

وعبّر مميش وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي دارت فيها أعمال اللجنة، مثمّنا الدعم الإيطالي في المجالين العسكري والتنموي.

كما أشاد بالنتائج الإيجابية للأنشطة العسكرية التي تم تنفيذها خلال سنة 2023، مؤكدا حرص الجانبين على توفير عوامل نجاح الأنشطة المبرمجة ذات الاهتمام المشترك لسنة 2024 بما سيساهم في تطوير القدرات العملياتية للمؤسستين العسكريتين بكلا البلدين.

وأبرز الوزير أن انعقاد هذه اللجنة بصفة دورية دليل على الإرادة التى تحدو الجانبين لمزيد دعم الجهود المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي التونسي الإيطالي.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الإيطالي عن ارتياحه لنجاح أشغال هذه الدورة وما تخللتها من نقاشات هامّة بين وفدي البلدين بما من شأنه أن يفتح أفاقا جديدة لمواصلة التعاون من منطلق ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية ومتميزة، ليشمل خاصة مجالات التكوين والصحة العسكرية وتبادل الخبرات.

تجدر الإشارة الى أن اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الإيطالية تنتظم سنويّا بالتناوب بين البلدين ، هدفها تقييم الأنشطة المبرمجة بين الجانبين ، الى جانب إعداد خارطة طريق للأنشطة المشتركة للسنة الموالية توّجت اليوم بإمضاء محضر جلسة في الغرض.

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