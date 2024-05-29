اختتام فعاليات تمرين البحث والإنقاذ البحريين «بحر آمن 24»

أشرف وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش صباح اليوم الأربعاء 29 ماي 2024 بالقاعدة العسكرية البحرية الرئيسية بحلق الوادي على اختتام فعاليات تمرين البحث والإنقاذ البحريين “بحر آمن 24″، الذي نظّمه جيش البحر من 27 إلى غاية 29 ماي الجاري، وذلك بحضور الكاتبة العامة لشؤون البحر برئاسة الحكومة وثلّة من الإطارات العسكرية.

وأكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة أن الهدف من إرساء منظومة البحث والإنقاذ البحريين على المستوى الوطني هو تعزيز نجاعة تدخّل الدولة في هذا المجال بهدف توفير خدمة البحث والإنقاذ البحريين لفائدة جميع مستعملي البحر من التونسيين وغير التونسيين في منطقة المسؤولية التونسية وخاصة منها مراكب الصّيد التونسية وسفن نقل الركّاب والسفن التجارية ومراكب الملاحة الترفيهية، مشدّدا في هذا الإطار على إيفاء الدولة بالتزاماتها وتعهّداتها الدولية في المجال.

وأشار إلى أن المنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين تعتمد بالأساس على ثلاث ركائز أساسية، وهي سلطة وطنية مسؤولة على البحث والإنقاذ البحريين المتمثّلة في المصلحة الوطنية لخفر السواحل، ومخطّط وطني للبحث والإنقاذ البحريين يتضمّن الآليات التنسيقية ومهام وصلاحيات الأطراف المتدخّلة والتي هي بصدد الانجاز في الوقت الحالي، فضلا عن منطقة المسؤولية في مجال البحث والإنقاذ البحريين الراجعة بالنظر للسيادة التونسية.

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ تمرين البحث والإنقاذ البحريين يأتي في سياق تطبيق الفصل الرابع من الأمر عدد 181 المؤرّخ في 5 افريل 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين، حيث ينصّ على ضرورة أن يتولّى المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين إعداد برنامج سنوي للتكوين والتدريب تتوفّر فيه المعايير الدولية في مجال البحث والإنقاذ البحريين وتساهم في تفعيله الوزارات والهياكل المعنية.

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