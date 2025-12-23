اختتام ملتقى المدرّس المبدع في مجال إنتاج المحتويات البيداغوجية الرقمية

اختُتمت مساء الأحد 21 ديسمبر 2025 فعاليات ملتقى المدرّس المبدع في مجال إنتاج المحتويات البيداغوجية الرقمية، وذلك بتتويج تسعة مشاريع تربوية رقمية متميّزة، بمعدل ثلاث جوائز عن كل مرحلة تعليمية.

ويهدف هذا الملتقى إلى دعم الإبداع التربوي وتعزيز ثقافة الإنتاج الرقمي البيداغوجي، بما يساهم في تطوير الممارسات التعليمية ومواكبة التحوّلات الرقمية التي يشهدها قطاع التربية.

وقد تخلّل الملتقى تنظيم معرض ضمّ مجموعة من إنتاجات المؤسسات الناشئة والجمعيات الناشطة في مجال التكنولوجيات التربوية، مثّل فضاءً للتعريف بالمبادرات المبتكرة وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية.

ويندرج هذا النشاط في إطار حرص وزارة التربية، عبر هياكلها المختصّة، على دعم المدرّسين وتشجيعهم على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، بما يساهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق تعليم منصف وشامل يواكب متطلبات العصر.

كلمات البحث :المحتويات البيداغوجية الرقمية;مدرّس;ملتقى