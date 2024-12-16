اختناق 5 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز بمدينة باجة

اخر تحديث : 16/12/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

ولاية باجة

تعرض مساء الاحد بمدينة باجة 5 اشخاص من عائلة واحدة الى حالة اختناق بالغاز، من بينهم طفلين ( 4 سنوات و14 سنة)، واكد مصدر من الحماية المدنية بباجة لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/ ان وضع الطفلة التى يبلغ عمرها اربعة سنوات يعتبر خطيرا، حيث تم نقلها لمستشفي طب الرضيع بمدينة باجة .

وافاد المتحدث أيضا أنه تم نقل بقية افراد العائلة الى المستشفي الجهوى بباجة وهم الاب (43 سنة ) ،والام(40 سنة) ،وابنين (19 سنة) و(14 سنة) .

ويرجح أن الغاز قد تسرب الى المنزل من غرفة الاستحمام اثناء استعمالها وفق الحماية المدنية .

وكانت الحماية المدنية بباجة قد تدخلت اليوم الاحد ايضا، لاخماد حريق بمستودع بمنطقة عش الزيتون بنفزة الذي اسفر عن احتراق 400 حزمة من التبن ولم تعرف بعد اسبابه.


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