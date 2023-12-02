اختيار تونس لترأس شبكة النساء صاحبات الأعمال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت شبكة النساء صاحبات الأعمال لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، الجمعة، تزامنا مع إنعقاد إجتماعها التأسيسي في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات عن إختيار تونس في شخص رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال، ليلى بلخيرية جابر، لرئاسة هذه الشبكة.

وانعقد الاجتماع، وفق ما نشرته الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال، بحضور ممثلات عن عدد من جمعيات و صاحبات الأعمال من تونس و من الدول الأعضاء وهي الجزائر ولبنان ومصر وألمانيا والسنغال وكوديفوار.

وأوضح المصدر ذاته، أن اللقاء يهدف إلى بلورة رؤية موحدة من خلال جمع أعضاء الشبكة لتبادل الخبرات والتصورات للتشبيك بين مختلف جمعيات النساء صاحبات الأعمال و الدفاع عن حقوقهن و فتح الأسواق التصديرية الجديدة والواعدة أمامهن، خاصة، في إفريقيا.

وتضم هذه الشبكة مجموعة من جمعيّات سيّدات الأعمال في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و تشمل الهيئة التأسيسية للشبكة سبعة دول وهي تونس والجزائر ولبنان ومصر والسنغال وكوديفوار وألمانيا وتضم الشبكة أكثر من 4 آلاف سيدة أعمال عبر العالم.

وتتمثل أهداف الشبكة في توسيع دائرة العلاقات المهنية والإقتصادية لرائدات الأعمال والإستفادة من الفرص، التّي يوفرها الاستثمار والتعاون الدولي وتعزيز حضور صاحبات المؤسسات في التظاهرات والمنتديات الاقتصادية الدولية

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