اختيار عمدة ديربورن « بيل بازّي » سفيرا للولايات المتحدة لدى تونس

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختيار عمدة ديربورن « بيل بازي » ليكون سفير الولايات المتحدة لدى تونس، وذلك في انتظار مصادقة مجلس الشيوخ على هذا التعيين.

وهنّأ السفير الحالي للولايات المتحدة جوي هود، اليوم الأربعاء، خلفه السفير المُعين بيل بازّي بمناسبة ترشيحه لهذا المنصب.

وعبّر جوي هود، في تدوينة نشرها على صفحة السفارة بمنصة التواصل الاجتماعي فايسبوك، عن « يقينه بأن قيادة وخبرة عمدة ديربورن بيل بازّي ستسهم في تعزيز العلاقة الدبلوماسية بين تونس وبلاده الممتدة منذ 227 عاما »، قائلا إن « تونس بلد ذو تاريخ عريق وتقاليد راسخة وضيافة مميزة ».

وتمنى للسفير الجديد بأن « تكون الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ عملية سلسة وسريعة ».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الثلاثاء على منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية « تروث سوشل »، عن اختياره عمدة ديربورن هايتس بيل بازّي سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس.

وأثنى في التدوينة على تاريخه العسكري واشتغاله مع عديد الدبلوماسيين وعلى خبرته كمهندس في شركتي فورد وبوينغ.

ويشغل بازّي منصب عمدة منذ 2021.

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