ادارة الغابات تدعو الراغبين في زيارة الحدائق والمحميات الطبيعية الى الحصول على موافقة مسبقة

دعت الادارة العامة للغابات كافة الراغبين في زيارة الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية الحصول على موافقة مسبقة من طرف مصالح المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة مرجع النظر

واضافت، في بلاغ صادر اليوم الاربعاء، انه يشترط تقديم مطلب قبل موعد الزيارة بسبعة ايام عبر البريد الاكتروني للمندوبية المعنية والادارة العامة للغابات. وبخصوص الجماعات التي تفوق الاربعة الاشخاص اشارت الادارة العامة لغابات الى وجوب ان تكون عملية التنظيم من طرف جمعية او وكالة اسفار اوهيكل مخول قانونيا على ان يتضمن المطلب صفة المسؤول عن المجموعة وهوية جميع المشاركين وذلك باستثناء الزيارات الرسمية والعائلات. وعلى صاحب المطلب وتحت مسؤوليته ابلاغ السلط المحلية والجهوية بتاريخ الزيارة وقائمة المشاركين وذلك بعد الحصول على الترخيص، وفق نص البلاغ.

وشددت الادارة العامة للغابات على ضرورة المحافظة على نظافة المنطقة المحمية واخراج جميع النفايات المترتبة عن الزيارة مع تحجير التخييم واضرام النار واحداث الصخب وادخال الالات الموسيقية ومضخمات الصوت واستعمالها والى التقيد بتعليمات المشرفين على المنطقة المحمية والاقتصار على التواجد بالمناطق والمساحات المسموح بدخولها والتجول بها.

واوضحت انها تحتفظ بحق رفض المطالب الواردة عليها وذلك اعتبارا لطاقة الاستيعاب الخاصة بالحديقة اضافة الى امكانية توظيف معاليم على دخول المناطق المحمية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل مؤكدة ان كل مخالفة للشروط والاجراءات المذكورة او الاضرار بالمنطقة المحمية يعرض صاحب الترخيص الى تتبعات جزائية طبقا لاحكام مجلة الغابات بالاضافة الى الحرمان من زيارة المناطق المحمية مجددا.

كلمات البحث :ادارة الغابات;حدائق;محميات طبيعية