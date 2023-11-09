ادارة حفظ الصحة: تم القضاء على حشرة البق في القصرين وهي حالة معزولة

نفى مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الخميس، ما راج من أخبار حول انتشار بق الفراش في سوسة مؤكدا انه خبر قديم و كاذب.

و قال الورغمي إن حشرة البق التي انتشرت في ولاية القصرين تونسية و ليست بق الفراش الفرنسي، مؤكدا أنه تم القضاء على هذه الحشرة في القصرين، مبرزا بأنها حالة معزولة.

وبخصوص حمى غرب النيل أكد سمير الورغمي انها ادت إلى حالة وفاة واحدة على عشر حالات لافتا ان بقية الحالات في طور التعافي.

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