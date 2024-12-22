ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 4.6 بالمائة الى حدود 10 ديسمبر 2024

زادت تحويلات التونسيين بالخارج الى حدود 10 ديسمبر 2024 بنسبة 4,6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية المحينة والمنشورة في موقعه الرسمي الجمعة الفارط.

وبلغت قيمة هذه التحويلات الى حدود يوم 10 ديسمبر 7607,8 مليون دينار لتفوق بذلك مداخيل السياحة التي زادت بدورها بنسبة 7,2 بالمائة لتبلغ 7050 مليون دينار.

وساهمت تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة في تغطية خدمة الدين الخارجي للسنة الحالية والتي تقدر بنحو 13483,1 مليون دينار. كما دعمت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تقدر حاليا ب25171,1 مليون دينار أي ما يعادل 113 يوم توريد، وفق المصدر ذاته.

كما تحسن سعر صرف الدينار أمام اليورو الى حدود يوم 19 ديسمبر بنسبة 1,94 بالمائة اذ تراجعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة من 3,83 دينار الى 3,31 دينار في حين سجلت العملة الوطنية تراجعا طفيفا أمام الدولار الذي زادت قيمته من 3,093 دينار الى 3,182 دينار حاليا.

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