ارتفاع صادرات القطاع الصناعي

سجّلت صادرات القطاع الصناعي زيادة، بنسبة 1،9 بالمائة، من جانفي وحتّى جوان 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، لتقدر قيمتها ب29478،3 مليون دينار، بحسب مؤشرات وردت بنشرية الظرف الاقتصادي، لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد للنصف الأوّل من 2025.

وبلغت قيمة مقتنيات القطاع الصناعي، 32027،8 مليون دينار، خلال النصف الأول من 2025، مقابل 29651 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من 2024، مسجلة بذلك زيادة، بنسبة 8 بالمائة.

ووفقا لذلك فإنّ عجز الميزان التجاري الصناعي قدّر ب2549،5 مليون دينار، مقابل عجز ب713،3 مليون دينار، خلال 2024.

وزادت صادرات الصناعات المختلفة، بنسبة 16،8 بالمائة، وقدّرت قيمتها ب2427،2 مليون دينار، في حين تقلّصت الواردات، بنسبة 3،3 بالمائة، لتستقر عند 3236،9 مليون دينار.

وتطوّرت صادرات الصناعات الكيميائية، من جهتها، بنسبة 12 بالمائة، والواردات، بنسبة 5،3 بالمائة، وقطاع مواد البناء والخزف والبلور، بنسبة 17 بالمائة، مقابل تراجع الواردات، بنسبة 3،1 بالمائة.

وارتفعت صادرات وواردات الصناعات الميكانيكية والمعادن، على التوالي، بنسبة 6،2 بالمائة، و14،5 بالمائة، وسجلت صادرات النسيج والملابس نموا، طفيفا، بنسبة 1 بالمائة، و4 بالمائة، على التوالي.

مقابل ذلك تقلصت صادرات الصناعات الغذائية، بنسبة 23،3 بالمائة، والواردات، بنسبة 7 بالمائة.

وتراجعت صادرات صناعة الجلود والأحذية، بنسبة 2،4 بالمائة، في حين زادت الواردات، بنسبة 5،3 بالمائة.

كلمات البحث :القطاع الصناعي;صادرات