ارتفاع عدد السياح الصينين الوافدين إلى تونس والدعوة إلى تسيير خط جوي مباشر

أعلن ممثل الديوان الوطني للسياحة التونسية ببكين، الصين، أنور الشتوي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن عدد السياح الصينين الوافدين الى تونس ارتفع ما بين جانفي وجويلية 2025 بنسبة 15.3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة ،2024 والتي سجلت استقبال البلاد زهاء 24 الف سائح لكن الربط الجوي يعد أمرا ضروريا لدفع هذا النشاط.

واضاف الشتوي أن عدد السياح الذين قدموا من الصين الى تونس خلال شهر جويلية 2025 سجل زيادة بنسبة 30.9 بالمائة عن نظيره من العام الماضي وذلك على الرغم من صعوبات التنقل في ظل عدم توفر خط جوي مباشر.

وتشير هذه البيانات الى أهمية الوجهة التونسية، ضمن قائمة الوجهات البعيدة التي يتطلع الصينيون الى زيارتها الى جانب وجهات المقام الأول على غرار كندا وفرنسا وتركيا والأردن وسويسرا وهوما يؤكد اهمية الوجهة التونسية لدى الفاعلين الصينيي.

علما وان مكتب الديوان الوطني للسياحة التونسية بالصين حاز على جائزة افضل ديوان سياحة في الصين خلال سنة 2024

وتتميز خصوصية السائح الصيني في الرغبة في تنظيم زيارات لعدة ايام تجمع ما بين الاستكشاف الثقافي والترفيه مع بعض الخصوصيات التي تتطلب بعض التجارب، علما وان الصينيين يرغبون في زيارة المواقع والمناطق الثقافية، على غرار قرطاج في حين تجلب منطقة الحمامات السياح الصينين نظرا لتوفر شواطئ ذهبية الرمال والفنادق وسوسة والمنستير وغيرها من المناطق.

وتوجد ضمن خارطة المناطق التي يرغب الصينيون في استكشافها، أيضا، كلا من القيروان وسيدي بوسعيد، كما يبدون اهتماما بزيارة الصحراء وركوب الجمال وكذلك السفر عبر السيارات الرباعية واستكشاف الاكلات والاستجمام، الى جانب استكشاف الصناعات التقليدية.

وشدد الشتوي على ضرورة، تسيير خط جوي مباشر من تونس الى بيكين اذا ما اردت تونس، الاستفادة من السائح الصيني في ظل هذه المرحلة التي تنطوى عى تحديات واضحة ولكن ايضا على فرص قائمة. ويضطر السائح الصيني في ظل الغياب الحالي لخط طيران مباشر بين تونس وبيكين، الى المرور بعدة وجهات، سواء عبر الشرق الأوسط او تركيا او مصر.

وسيمكن تسيير رحلات مباشرة من تونس الى المدن الصينية عاملا لتحفيز السياحة ويحبذ السائح الصيني ايضا التسوق في تونس، وذلك لاقتناء المنتوجات المحلية التقليدية، ذات الجودة العالية، وخاصة المواد المصنوعة من الخزف والزرابي والجلود ذات الجودة العالية والمجوهرات الفريدة كما يحبذ شراء المنتوجات التونسية على غرار زيت الزيتون والتمور.

