ارتفاع نسبة امتلاء السدود إلى 40.7 %

بلغت نسبة إمتلاء السّدود التّونسية، حتّى الخميس، 40،7 بالمائة، لتقدّر المخزونات من المياه بنحو 965 مليون متر مكعب، وفق ما كشف عنه كاتب الدولة المكلّف بالمياه، حمّادي الحبيّب.

واعتبر الحبيّب، في تصريح « لوات »، على هامش افتتاح « سوق الفلاح التونسي »، بمقر الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنّ الموسم مطري جيّد، لاسيما، وأنّ الأمطار قد شملت جل الجهات.

وأكد المسؤول، أنّ الموسم الحالي سيكون أفضل بكثير من المواسم السابقة، لأن مخزون المياه في وضع أفضل وإيرادات السدود كانت أكثر من السنوات السابقة.

وذكر كاتب الدولة للمياه، أنّ الوزارة قد حرصت على تكثيف الزيارات الميدانية، خاصّة، بالولايات، التي شهدت صعوبات على مستوى التزوّد بالماء، وإيجاد الحلول اللازمة المتمثلة في حفر الآبار وكهربتها، إلى جانب العمل على حملات الإقتصاد في الماء من خلال برنامج تعاون مع وزارة السياحة.

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