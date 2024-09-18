استئناف أنشطة انتاج محاليل الحقن والأدوية والمواد الطبيّة بالشّركة التّونسيّة للصّناعات الصّيدليّة

أشرف وزير الصحة على جلسة عمل لمتابعة الوضعية الإنتاجية للشركة التّونسيّة للصناعات الصيدليّة « سيفات » وسبل تطويرها لزيادة مردوديتها والاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية.

وقد تم خلال الجلسة اتخاذ قرارات مهمة لتحسين الأداء وضمان استمرارية الإنتاج، وهي كالتالي:

• استئناف الإنتاج لتوفير محاليل الحقن والمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي الوطني.

• إعادة إنتاج الأدوية والمواد الطبية الممكن تصنيعها داخل الشركة.

• مراقبة صارمة لمسالك الإنتاج والتخزين والتوزيع لضمان الجودة والكفاءة.

• إعادة توزيع الموارد البشرية بما يتلاءم مع الاحتياجات الإنتاجية.

• مضاعفة الإنتاج في الفترة المقبلة لسد حاجيات السوق الوطنية.

• إدارة فعالة للموارد البشرية لسد الشغورات الضرورية وفقًا للتراتيب الجاري بها العمل.

• رقمنة مسالك الإنتاج والتوزيع لتحسين كفاءة التصرف في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشاد الوزير بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه سيفات في تعزيز الأمن القومي الدوائي، داعيًا إلى التقييم المستمر لأداء الشركة وتعزيز قدراتها باستخدام التكنولوجيا الحديثة. كما أكد على أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسة لضمان استمرارية الثقة في دورها الحيوي في قطاع الصحة.

وشدد الوزير على ضرورة مواصلة العمل والجهود لضمان تلبية متطلبات السوق الوطنية والمساهمة في تعزيز منظومة الأمن الدوائي في تونس.

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