استئناف البرنامج الخصوصي لتعديل التزويد والأسعار بلحوم الدواجن

أعلنت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه تم في إطار المجهودات المبذولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن ودعم العرض بالمنتجات الأساسية في السوق والتصدي لكل محاولات الترفيع المفتعل في أسعارها، استئناف البرنامج الخصوصي لتعديل التزويد والأسعار بلحوم الدواجن مند نهاية الأسبوع الفارط بولايات إقليم تونس الكبرى وتعميمه بداية من هذا الأسبوع على 13 ولاية أخرى.

ويتمثل هدا البرنامج في التوزيع المباشر لكميات من لحوم الدواجن بأسعار تفاضلية في حدود 8 دينارات الدجاجة التي يتجاوز معدل وزنها 1.1 كلغ.

ويستهدف البرنامج توزيع كمية جملية تفوق 18000 كلغ خلال الأسبوع الجاري سيتم توجيهها نحو المناطق الشعبية والمناطق ذات الأولوية بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية والأمنية، على أن يتواصل تنفيذه بوتيرة وكميات أكبر خلال الأسابيع القادمة مع توسيع قائمة الولايات والمزودين المنخرطين في هذا البرنامج.

وكشفت الوزارة أن عمليات التوزيع شهدت إقبالا هاما واستحسانا من طرف المواطنين على غرار ما تم تسجيله خلال التجربة السابقة.

كما جددت الوزارة دعوتها المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات التي قد تؤثر على شفافية المعاملات التجارية أو استقرار الأسعار وغيرها من التجاوزات الأخرى وذلك عبر الرقم الأخضر(80100191) أو أرقام الإدارات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات الموجودة .

